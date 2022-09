Google verhelpt kwetsbaarheden in Developer Tools van Chrome

Google heeft een nieuwe versie van Chrome uitgerold die in totaal twintig kwetsbaarheden verhelpt, waaronder in de Developer Tools van de browser. De Chrome DevTools bestaat uit een verzameling van allerlei tools waarmee het mogelijk is om onderdelen van een geopende website of applicaties aan te passen. Het wordt onder andere gebruikt bij de ontwikkeling en debugging van webapplicaties.

Het onderdeel van de browser gaat niet goed om met invoer waardoor een aanvaller code binnen de browser kan uitvoeren. Ook bij het verwerken van CSS-code, media en de Survey-feature is dit mogelijk. De impact van vijf van de twintig verholpen beveiligingslekken is beoordeeld met 'high'. Het gaat in dit geval om kwetsbaarheden waardoor een aanvaller in het ergste geval code binnen de context van de browser kan uitvoeren.

Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen en zo gevoelige informatie van gebruikers te stelen. Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder. Beveiligingslekken met het stempel "high" zijn op zichzelf niet voldoende om een systeem over te nemen. Hiervoor zou een tweede kwetsbaarheid zijn vereist, bijvoorbeeld in het onderliggende besturingssysteem.

Verdere details over de kwetsbaarheden zijn nog niet door Google openbaar gemaakt. De update naar Chrome 106.0.5249.61 voor Linux en macOS en Chrome 106.0.5249.61/62 voor Windows zal op de meeste systemen automatisch worden geïnstalleerd. In het geval van kwetsbaarheden met een "high" impact kan dit echter tot zestig dagen duren. Gebruikers die direct de update willen ontvangen zullen een handmatige controle moeten uitvoeren.