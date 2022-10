Rijksdienst komt met 2500 euro subsidie voor cyberweerbaarheid mkk-bedrijven

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een "digitaliseringssubsidie" beschikbaar gemaakt die de cyberweerbaarheid van Nederlandse mkb-bedrijven moet vergroten. Via de subsidie van Mijn Digitale Zaak is er voor mkb-bedrijven een subsidie tot 2500 euro beschikbaar.

"Doe jij tijdig je #softwareupdates? Via de subsidie van Mijn Digitale Zaak kun je nu digitaliseringssubsidies aanvragen op het gebied van #cyberveiligheid. Mkb’ers tot 50 medewerkers kunnen een #subsidie aanvragen tot €2.500. Ga aan de slag", zo laat het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van het ministerie van Economische Zaken via Twitter weten.

Mijn Digitale Zaak is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, brancheorganisatie INretail, de Kamer van Koophandel en MKB-Nederland en bedoeld voor mkb-ondernemers in de detailhandel met twee tot en met vijftig werknemers.

De beschikbare subsidie vergoedt vijftig procent van de offerteprijs tot een maximum van 2500 euro. Onder de subsidie vallen software, hardware, advies, implementatiekosten of het uitbesteden aan derden, onder andere voor het vergroten van de cyberweerbaarheid. In totaal is er 1,7 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Tot 30 november kan de subsidie worden aangevraagd.