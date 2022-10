Minister roept Nederlanders op om vaker aangifte te doen bij cybercrime

Door Anoniem: De punten : Het heeft geen zin en ik heb geen vertrouwen in de instanties geven aan dat er weinig vertrouwen is in de overheid, dus moet daaraan gewerkt worden anders kun je op blijven roepen tot je een ons weegt.

Om dat vertrouwen terug te krijgen is stap 1 nieuwe verkiezingen uitschrijven. Een beetje mooi praten en excuses gaan niet meer werken dus is de kiezer aan zet om een nieuw parlement te kiezen. De kans is groot dat anti-democratische partijen als GL, VVD, CU, CDA en D666 dan niet meer in een coalitie gaan terug komen wat een zegen voor de democratie zal zijn.Daarnaast ieder lid van de 1e en 2e kamer met een WEF lidmaatschap te veroordelen vanwege landverraad door lidmaatschap van een criminele organisatie die als doel heeft om het rechtssysteem en de soevereiniteit van de Nederlandse staat te ondermijnen lijkt me een hele goede stap in de richting.Dat betekend dan een halflege 2e en 1e kamer maar dat geeft weer ruimte voor nieuw bloed.