Ransomware schakelt beveiligingssoftware uit via MSI AfterBurner-driver

Onderzoekers waarschuwen voor een ransomwaregroep die een legitieme driver van elektronicafabrikant MSI gebruikt voor het uitschakelen van beveiligingssoftware op systemen. Inmiddels maken verschillende ransomwaregroepen gebruik van de "Bring Your Own Driver" techniek, zo laat antivirusbedrijf Sophos weten.

Door beveiligingsmaatregelen in Windows zoals driver signature enforcement kunnen aanvallers niet zomaar hun eigen rootkit of driver op een systeem installeren om vervolgens het kernelgeheugen te kunnen lezen en aanpassen, zegt onderzoeker Andreas Klopsch. Een aanvaller heeft echter verschillende opties om deze beperking te omzeilen, zoals het stelen van certificaten voor het signeren van code of misbruik van kwetsbaarheden in bestaan, gesigneerde drivers.

Geregeld worden er kwetsbaarheden in drivers aangetroffen waar aanvallers misbruik van kunnen maken. Zo werd eerder dit jaar bekend dat de criminelen achter de AvosLocker-ransomware gebruikmaken van een driver van antivirusbedrijf Avast om virusscanners en andere beveiligingssoftware op aangevallen systemen uit te schakelen. Vorige maand meldde antivirusbedrijf Trend Micro dat een anti-cheatdriver van de videogame Genshin Impact werd gebruikt om antivirussoftware uit te zetten zodat daarna ransomware kan worden uitgerold.

Drivers draaien met verhoogde rechten op het systeem. Kwetsbaarheden in drivers bieden aanvallers de mogelijkheid om het kernelgeheugen te lezen of schrijven en daarin code uit te voeren, merkt Klopsch op. Recentelijk ontdekte antivirusbedrijf Sophos een aanval door de BlackByte-ransomware die van een kwetsbare MSI AfterBurner-driver gebruikmaakt om aanwezige beveiligingssoftware te neutraliseren. AfterBurner is een tool voor het overklokken van videokaarten.

De driver bevat een kwetsbaarheid (CVE-2019-16098) waardoor een aanvaller die al toegang tot het systeem heeft zijn rechten kan verhogen, met verhoogde rechten code kan uitvoeren of informatie kan achterhalen. De aanvallers installeren de kwetsbare, gesigneerde driver zelf op het systeem en maken daar vervolgens misbruik van. Deze week meldde antivirusbedrijf ESET dat een dergelijke techniek tegen een Nederlands luchtvaartbedrijf was ingezet. Bij de aanval werd een kwetsbare Dell-driver gebruikt.

Om misbruik van kwetsbare drivers tegen te gaan zouden systeembeheerders bekende, kwetsbare drivers kunnen blocklisten, zodat installatie wordt voorkomen, en de aanwezige drivers op het systeem up-to-date houden.