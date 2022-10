Meta: honderden apps in appstores Apple en Google stelen Facebook-wachtwoord

Meer dan vierhonderd malafide apps in de officiële appstores van Apple en Google zijn ontwikkeld om inloggegevens van Facebook-gebruikers te stelen, zo claimt Meta. De malafide apps doen zich vaak voor als fotobewerkings-app, games en vpn's. Eenmaal geïnstalleerd vragen de apps aan gebruikers om via Facebook in te loggen om de app te kunnen gebruiken.

De ingevoerde inloggegevens worden vervolgens naar de aanvallers gestuurd die daarmee toegang tot het Facebook-account van de gebruiker kunnen krijgen. Volgens Meta plaatsen de aanvallers ook allerlei positieve reacties bij de malafide apps, om anderen zover te krijgen die te downloaden. Het bedrijf waarschuwt gebruikers om te letten wanneer het gebruik van de "Login With Facebook" feature verplicht is om de app te kunnen gebruiken.

Meta zegt dat het Apple en Google over de malafide apps heeft ingelicht en dat de bedrijven begonnen zijn met het verwijderen ervan uit hun appstores. Het grootste deel van de malafide apps werd in de Google Play Store gevonden. Zo'n vijftig apps ontdekte Meta in de Apple App Store. Via de vandaag gegeven waarschuwing wil Meta ook het publiek waarschuwen en heeft daarbij de namen van de betreffende apps gepubliceerd.