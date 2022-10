"Zesduizend Nederlanders doen dit jaar melding van identiteitsfraude"

Naar verwachting zullen dit jaar ruim zesduizend Nederlanders melding van identiteitsfraude doen, zo stelt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Tot en met augustus zijn er al meer dan vierduizend meldingen bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) binnengekomen. Het CMI registreert meldingen van identiteitsfraude en fouten in persoonsgegevens en ondersteunt en adviseert slachtoffers.

"Afgaande op deze aantallen voor 2022 (in totaal 4019) verwachten we ook dit jaar ruim 6000 meldingen te ontvangen. Door eventuele incidenten (zoals een datalek of veranderende/nieuwe fraudetechnieken) kan er opeens een flinke toename in het aantal meldingen zijn", aldus de minister, die reageerde op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de begroting van het ministerie. De commissie vroeg zich af waar de toename van het aantal meldingen over identiteitsfraude bij het CMI vandaan komt.

Volgens Bruins Slot is begin 2020 een voorlichtingscampagne gestart om met name jongeren weerbaarder te maken tegen identiteitsfraude. "Hierdoor is er een grote toename geweest in de meldingen van 2019 naar 2020, welke structureel lijkt. Daarnaast was er in 2020 een grote stijging in de meldingen “bestellingen op naam”, dit zijn meldingen waarbij de burger aangeeft rekeningen of aanmaningen te krijgen voor bestelling die de burger niet zelf heeft gedaan."