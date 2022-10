Tor Project start jaarlijkse donatiecampagne: powered by privacy

Het Tor Project, de organisatie achter het Tor-netwerk waar dagelijks 2,5 miljoen gebruik van maken voor het beschermen van hun privacy en bezoeken van gecensureerde websites, is de jaarlijkse donatiecampagne weer gestart. Dit jaar is "powered by privacy: resistance, change, and freedom" het thema. Volgens het Tor Project is er een toename van autoritaire regimes die censuur inzetten en mensenrechten onderdrukken, wat het belang van een vrij internet aantoont.

Het Tor Project is een non-profitorganisatie die volledig dankzij giften bestaat. In het fiscale jaar 2020 - 2021 ontving de organisatie 7,4 miljoen dollar. Daarvan was ruim 2,8 miljoen dollar afkomstig van de Amerikaanse overheid, waaronder het Amerikaanse ministerie van Democratie, Mensenrechten en Arbeid, de National Science Foundation, het Open Technology Fund, Institute of Museum and Library Science en het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

"We krijgen veel vragen (en zien veel FUD) over hoe de Amerikaanse overheid het Tor Project financiert, dus we willen dit zo duidelijk mogelijk maken", liet het Tor Project in een eerder jaarrapport over de rol van de Amerikaanse overheid weten. De organisatie is al jaren bezig om minder afhankelijk van de donaties van de Amerikaanse overheid te worden. Vorig jaar werd zelfs een recordbedrag aan individuele donaties binnengehaald, namelijk ruim 2,6 miljoen dollar.

"We zijn een kleine non-profit met wereldwijde tegenstanders", stelt Al Smith van het Tor Project. "In vergelijking met de surveillancekapitalisme-industrie waarin miljarden dollars omgaan en wereldwijde overheden zijn we een kleine partij. Maar dat we klein zijn wil niet zeggen dat we niet kunnen groeien en het houdt ook niet in dat we geen succes kunnen hebben." Volgens Smith is de steun van individuele donateurs dan ook essentieel voor het Tor Project en internetvrijheid. Op het moment van schrijven is er een kleine 15.000 dollar gedoneerd.