IDA Pro-ontwikkelaar Hex-Rays overgenomen door investeringsfonds

Het Belgische softwarebedrijf Hex-Rays, voornamelijk bekend vanwege de populaire reverse engineering-tool IDA Pro, is overgenomen door een consortium van investeerders, geleid door de Vlaamse durfinvesteerder Smartfin. Ilfak Guilfanov, oprichter van Hex-Rays, zal een "aanzienlijk bedrag" in de nieuwe infrastructuur herinvesteren. Dat heeft Smartfin bekendgemaakt. Bedragen die met de overname zijn gemoeid worden niet genoemd.

IDA Pro is een tool voor het analyseren van software door middel van reverse engeering. Het wordt onder andere vaak gebruikt bij het onderzoeken van malware. De afgelopen tien jaar nam de omzet van Hex-Rays gemiddeld met 23 procent per jaar toe, waarbij in 2020 de grens van twintig miljoen euro werd gepasseerd. Door de deal met Smartfin, het investeringsfonds van Jürgen Ingels, en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de Waalse Gewestelijke Investeringsmaatschappij (SRIW), blijft de softwareontwikkelaar in Belgische handen.

Met de overname wil Hex-Rays naar eigen zeggen de organisatie verder professionaliseren en laten groeien, alsmede het verder versnellen van het automatiseren en vereenvoudigen van de geboden softwareoplossingen. "Dit partnerschap is een belangrijke mijlpaal en opent nieuwe mogelijkheden voor Hex-Rays", zo stelt Guilfanov.