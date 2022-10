Burgerrechtenbewegingen starten campagne tegen scanplan Brussel

Verschillende burgerrechtenbewegingen zijn vandaag de campagne "Stop Scanning Me" gestart tegen de plannen van de Europese Commissie om alle chatberichten van Europeanen verplicht te controleren. Ook is er een document gepubliceerd waarin de Europese digitale rechtenbeweging EDRi inhoudelijk ingaat op het scanplan van Brussel en welke gevolgen dit zal hebben voor de rechten van burgers (pdf).

De Europese Commissie wil chatdiensten en andere techbedrijven verplichten om alle berichten en andere content van gebruikers te controleren op kindermisbruik en grooming. Volgens EDRi heeft het voorstel geen voldoende juridische basis, is in strijd met Europese wetgeving en fundamentele rechten, maakt bestaande processen complexer wat het verwijderen van kindermisbruikmateriaal juist zou belemmeren en is onmogelijk voor providers om te implementeren op een manier die rechten respecteert en effectief is om de beoogde doelen te behalen.

"Het wetsvoorstel demonstreert een naïef geloof in technologie als een wondermiddel, ten koste van het advies van honderden cybersecurity- en mensenrechtenexperts wereldwijd", aldus EDRi. Volgens de digitale rechtenbeweging vormt het wetsvoorstel een ongerechtvaardigde beperken van het menselijke recht op privacy en is ook in strijd met een groot aantal andere rechten en vrijheden, waaronder de vrijheid van meningsuiting en rechten van kinderen.

Daarnaast kent de technologie een hoge foutmarge en zijn de claims van de Europese Commissie over de nauwkeurigheid ervan misleidend, aldus de rechtenbeweging. Verder noemt EDRi de detectie van grooming onbetrouwbaar, wat daarmee een bedreiging vormt voor het vermoeden van onschuld en kan ook geen betrouwbare bewijs voor strafrechtelijke onderzoeken leveren.

In plaats van het uitrollen van surveillancemaatregelen pleiten EDRi en de andere burgerrechtenbewegingen voor onderwijs en het vergroten van bewustzijn van slachtoffers, sociale en structurele veranderingen, het hervormen van politie en andere instellingen, het investeren in kinderbeschermingstelefoonnummers, het handhaven van bestaande regels en samenbrengen van kinderrechtenbewegingen, digitale rechtengroepen en andere partijen om samen aan een oplossing te werken.

De burgerrechtenbewegingen en tal van andere organisaties willen dat Brussel het wetsvoorstel intrekt. Om meer bewustzijn over het scanplan te creeren en burgers hiervoor te waarschuwen is vandaag de campagne "Stop Scanning Me" gelanceerd, waar ook het Nederlandse Bits of Freedom aan meedoet.