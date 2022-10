Google in VS aangeklaagd voor illegaal verzamelen biometrische gegevens

Google is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het illegaal verzamelen en gebruiken van biometrische gegevens van miljoenen mensen. De aanklacht is afkomstig van de procureur-generaal van de staat Texas. Die stelt dat Google miljoenen biometrische identifiers, waaronder stem- en gezichtsinformatie, via producten en diensten als Google Photos, Google Assistant en Nest Hub Max, zonder geïnformeerde toestemming heeft verkregen.

Deze persoonlijke informatie heeft het techbedrijf vervolgens voor het eigen commercieel gewin gebruikt, waarmee Google de biometrische privacywetgeving van Texas heeft overtreden, zo laat de aanklacht verder weten. "Het willekeurig verzamelen van persoonlijke informatie van Texanen door Google, waaronder zeer gevoelige informatie zoals biometrische identifiers, zal niet worden getolereerd", stelt procureur-generaal Ken Paxton. "Ik blijf Big tech bestrijden om de privacy en veiligheid van alle Texanen te garanderen."

Eerder dit jaar werd Google al in Texas aangeklaagd voor het op misleidende wijze tracken van gebruikers. Volgens deze aanklacht blijft Google gebruikers volgen, ook al hebben die de "Location History" op hun toestel uitgeschakeld. Vervolgens gebruikt Google de "op misleidende wijze verkregen" data om gerichte advertenties te tonen, wat het bedrijf enorm veel geld zou opleveren.