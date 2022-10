WhatsAppfraude ook bij onjuiste claim bankmedewerker niet vergoed

Een vrouw die begin dit jaar slachtoffer van WhatsAppfraude werd krijgt de schade niet vergoed, ook al stelt zij dat een Rabobank-medewerker had gezegd dat het gehele bedrag was veiliggesteld. Dat laat het financiele klachteninstituut Kifid weten (pdf). De vrouw werd benaderd door iemand die zich voordeed als haar dochter en vroeg om 4100 euro over te maken, wat de vrouw ook doet. Ze neemt daarna contact op met haar echte dochter en ontdekt de fraude.

Vervolgens belt ze de Rabobank, die uiteindelijk ruim 3100 euro weet veilig te stellen. Ze eist nu de resterende 800 euro terug, omdat ze naar eigen zeggen de bank twintig minuten na de transactie belde. Daarnaast zou een bankmedewerker de vrouw hebben gezegd dat het gehele bedrag was veiliggesteld. De bank ontkent dit, maar volgens het Kifid maakt het voor de zaak niet uit.

Wanneer de bank haar namelijk had verteld dat alleen een deel van het overgemaakte geld was veilig gesteld had de vrouw in precies dezelfde positie gezeten, namelijk dat zij feitelijk slechts een gedeelte van het overgemaakte bedrag zou terugkrijgen. Bij WhatsAppfraude zijn banken niet verplicht om de geleden schade te vergoeden. De Rabobank is dan ook niet tekortgeschoten en hoeft de achthonderd euro niet te vergoeden, aldus het Kifid.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vorig jaar 26.000 Nederlanders slachtoffer van WhatsAppfraude, waarbij er 73 miljoen euro aan oplichters werd overgemaakt die zich voordeden als vriend of familie. De helft van hen betaalde minstens tweeduizend euro aan zogenaamde vrienden of familieleden. Onlangs is de politie samen met Frans Bauer een campagne gestart om het publiek voor deze fraudevorm te waarschuwen.