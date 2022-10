Politie houdt tiener aan voor inbraak bij softwareleverancier voor de zorg

De politie heeft een 19-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehouden voor het inbreken op een of meerdere systemen van een softwareleverancier voor de zorg. Daarbij zijn volgens de politie tienduizenden documenten buitgemaakt die medische of persoonsgegevens kunnen bevatten.

Na aangifte van de niet nader genoemde softwareleverancier is er een onderzoek gestart naar de inbraak en mogelijk verspreiding van buitgemaakte gegevens. Daarbij is ook de woning van de verdachte doorzocht en zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen. De politie stelt dat het onderzoek naar de buitgemaakte data geruime tijd in beslag nemen. Of de gegevens verder zijn verspreid of doorverkocht is op dit moment niet met zekerheid te zeggen.