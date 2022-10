Toezichtcamera's Dahua en Hikvision in NS-treinen niet gekoppeld aan internet

De toezichtcamera's van fabrikanten Dahua en Hikvision die in treinen van de NS worden gebruikt zijn niet gekoppeld aan het internet, zo heeft minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid laten weten op Kamervragen van de VVD. Onlangs werd bekend dat de NS voor 99 nieuwe intercity's die nog in gebruik moeten worden genomen zo'n vijfduizend toezichtcamera's heeft aangeschaft, wat neerkomt op vijftig camera's per trein.

"Bent u het ermee eens dat het onacceptabel is dat miljoenen Nederlanders worden gefilmd door omstreden Chinese camera’s waarvan niet duidelijk is wat er met deze beelden wordt gedaan? Zo ja, welke stappen bent u bereid te zetten om ervoor te zorgen dat deze Chinese camera’s er niet komen?", vroegen VVD-Kamerleden Rajkowski en Minhas aan de minister.

Die merkt op dat de NS geen camera’s van Chinese makelij op de stations heeft. Wel worden die in de treinen gebruikt. De vervoerder heeft naar eigen zeggen verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat aanvallers van buitenaf bij de beelden of de besturing van de camera’s kunnen komen. Zo bevinden de toezichtcamera's zich in een afgesloten en beveiligd (intern) netwerk dat niet is gekoppeld aan het internet. "Dit betekent volgens NS dat niemand van buitenaf bij de inhoud of besturing van de camera’s kan komen", voegt Yesilgoz toe.

De minister legt uit dat op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) er regels gelden voor de verwerking van persoonsgegevens, zo ook wanneer de verwerking plaatsvindt door middel van camerabeelden. "Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om deze wettelijk verplichte regels in acht te nemen. Daartoe behoort dat de verwerking van persoonsgegevens goed is beveiligd", aldus Yesilgoz, die aanvult dat de AVG de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen alleen onder strenge voorwaarden toestaat.