Tor Project komt wegens verbindingsprobleem met noodupdate voor Tor Browser

Het Tor Project heeft wegens een probleem met een belangrijk onderdeel van Tor Browser waardoor sommige gebruikers geen verbinding meer met het netwerk kunnen maken een noodupdate voor de browser uitgebracht. Het probleem doet zich voor bij gebruikers die van "Snowflake" afhankelijk zijn voor het omzeilen van overheidscensuur.

Snowflake is een "pluggable transport" die een combinatie gebruikt van domain fronting en peer-to-peer WebRTC-verbindingen tussen vrijwilligers en Tor-gebruikers om zo internetcensuur te omzeilen. Dagelijks maken meer dan 2,5 miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen. Het Tor-netwerk bestaat uit allerlei servers van vrijwilligers die het verkeer van Tor-gebruikers verwerken. Zo is de eerste server de entry guard, die het verzoek van de Tor-gebruiker naar de relay-node doorstuurt. Vervolgens gaat het van deze server naar de exitnode, die het verzoek naar het internet stuurt.

In sommige landen waar internetcensuur heerst kunnen providers het Tor-verkeer blokkeren. Als oplossing beschikt Tor Browser over pluggable transports. Daarbij wordt het Tor-verkeer omgevormd tot onschuldig lijkend verkeer. Op deze manier zien partijen die het verkeer monitoren niets verdachts en kunnen gebruikers toch van het Tor-netwerk gebruik maken.

Snowflake zorgt ervoor dat Tor-gebruikers in landen met internetcensuur via de browser van een vrijwilliger in een ander land verbinding kunnen maken met het Tor-netwerk. Het enige wat vrijwilligers hoeven te doen is het installeren van een Chrome- of Firefox-extensie. Vrijwilligers hoeven zich volgens het Tor Project ook geen zorgen te maken over welke websites mensen via hun proxy bezoeken, aangezien het zichtbare ip-adres het ip-adres van de exitnode is en niet dat van de vrijwilliger.

Met de lancering van Tor Browser 11.5.5 afgelopen dinsdag werd Snowflake verder geïntegreerd in de browser. De voor Snowflake gebruikte parameters bleken bij deze integratie te lang, waardoor Tor Browser dacht dat er geen pluggable transport was ingesteld. Gebruikers die hiervan afhankelijk zijn om verbinding met het Tor-netwerk te maken kregen dan ook geen verbinding. Het Tor Project is nu met een "emergency release" gekomen om het probleem te verhelpen. Gebruikers wordt dan ook aangeraden om te updaten naar Tor Browser 11.5.6.