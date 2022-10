LinkedIn gaat meer profielgegevens tonen in strijd tegen nepaccounts

LinkedIn gaat voortaan meer informatie over gebruikers tonen om te voorkomen dat die contact met nepaccounts maken. Ook zegt het bedrijf dat het proactief controleert of geüploade profielfoto's door een AI zijn gegenereerd. Eerder deze maand verscheen er een column op Bloomberg over het grote probleem met nepaccounts op LinkedIn.

Een aantal dagen later bleek LinkedIn opeens honderdduizenden accounts te hebben verwijderd die zogenaamd werkzaam bij Amazon en Apple zouden zijn, zo ontdekte programmeur Jay Pinho. Nu kondigt LinkedIn verdere maatregelen aan. Zo is bij accounts “About this profile" zichtbaar. Dit onderdeel toont wanneer een account is aangemaakt en laatst is bijgewerkt, alsmede of de gebruiker een geverifieerd telefoonnummer en/of zakelijke e-mailadres gebruikt. Dit moet gebruikers meer informatie geven of ze met een echt account te maken hebben of niet.

Daarnaast zegt LinkedIn dat het gaat controleren of een profielfoto niet door een AI is gegenereerd. Er zijn inmiddels allerlei online tools te vinden die echt lijkende foto's van mensen genereren. Nepaccounts maken soms gebruik van foto's die van deze "AI-based image generators" afkomstig zijn, aldus LinkedIn. Daardoor lijken de accounts authentieker. LinkedIn claimt over een deep-learning-gebaseerd model te beschikken dat alle geüploade foto's proactief controleert. Daarbij wordt geen gebruikgemaakt van gezichtsherkenning of biometrische analyse, zo laat het sociale netwerk verder weten.

Als laatste toont LinkedIn bij sommige berichten nu waarschuwingen, bijvoorbeeld wanneer er wordt gevraagd om het gesprek op een ander platform voort te zetten. Iets dat op een scam kan duiden. Gebruikers kunnen in dit geval het betreffende bericht ook naar LinkedIn doorsturen zonder dat de andere gebruiker dit te zien krijgt.