Mag mijn buurman zijn wifi-signaal zonder mijn toestemming door mijn woning laten gaan?

Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik woon in een laag appartementengebouw. Mijn voordeur is inpandig in een klein halletje waar mijn meterkast en die van de buurman staan. De buurman heeft zijn voordeur niet in dit halletje maar naast mijn woning. Nu vertelde hij deze week dat hij zijn modem in zijn meterkast heeft staan en daar draadloos alles op doet. Dat betekent dat zijn wifi-signaal door mijn woning heen gaat naar de zijne. Mag hij dat zo doen zonder mijn toestemming?

Antwoord: We gaan even uit van een situatie van eigendom. De vraagsteller (die ik hierna Alice noem) is dus eigenaar van het ene appartement, waarin zich de meterkast bevindt van de buurman (uiteraard Bob geheten). Er zijn verschillende manieren waarop dat laatste geregeld kan zijn, voor de hand ligt dat dit halletje eigendom is van Alice maar dat zij een erfdienstbaarheid jegens Bob heeft. Dat wil zeggen: Alice moet die meterkast tolereren en Bob heeft het recht daar werkzaamheden aan uit te oefenen.

Eigendom is het meest verstrekkend recht dat je op iets kunt hebben (art. 5:1 BW). In principe mag je dus iedere inbreuk op je eigendom tegenhouden of (desnoods bij de rechter) laten beëindigen. Maar een erfdienstbaarheid is daar een uitzondering op, aangenomen dat deze op de juiste wijze is gevestigd.

Veel hangt af van wat er precies in de akte van erfdienstbaarheid staat, maar het is volgens mij volstrekt ingeburgerd dat je een modem in gebruik hebt in de meterkast. Dat heeft ook technisch grote voordelen, elke extra meter kabel kan immers een bron van storingen zijn. Het zou me dus verbazen als dit volgens de akte niet zou mogen.

Specifiek waar het de Wifi-signalen betreft kan ik kort zijn: je kunt niets doen tegen het gegeven dat een kastje van de buren een radiografisch signaal afgeeft dat jouw eigendom doorreist. Het maakt daarbij niet uit of het kastje eventueel ook elders kan staan. Alleen wanneer het signaal aantoonbaar storingen geeft, zou dat anders kunnen komen te liggen.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht.