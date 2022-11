Vlaanderen krijgt camera's die herkennen of automobilist smartphone vasthoudt

De Vlaamse regering start volgend jaar een proef waarbij camera's worden ingezet die herkennen of automobilisten een smartphone vasthouden. Er wordt onder andere naar Nederland als voorbeeld gewezen, waar dergelijke camera's al langer worden gebruikt. Privacyexperts en ook de Belgische politiek hebben hun bedenkingen en waarschuwen voor risico's zoals gezichtsherkenning.

Drie jaar geleden organiseerde de Vlaamse regering ook al een proef met het gebruik van cameratoezicht. Betrapte automobilisten werden destijds echter niet beboet, omdat het gebruik van de "slimme camera's" om overtredingen op te sporen onwettig is. Dit keer heeft de regering een achterdeur gevonden om de pilot toch te laten plaatsvinden, zo meldt De Tijd. Een agent controleert de gemaakte camerabeelden en stelt dan vast of er sprake is van een overtreding.

“De vorige test toonde aan dat de camera’s op één maand tijd op de Antwerpse Ring evenveel bestuurders betrappen als agenten manueel kunnen over héél België op een héél jaar tijd. Ook de Nederlandse praktijk toont dat het werkt. Op hoeveel doden gaan we nog wachten?”, zegt Joris Vandenbroucke van de meerderheidspartij Vooruit. Er is echter ook kritiek binnen de Vlaamse regering. "Dit is zeer verregaand en dringt diep door in de privacy van mensen. Wat is de volgende stap? We begeven ons hiermee op een hellend vlak", zegt Jasper Pillen van regeringspartij Open VLD.

Privacyexpert Matthias Dobbelaere-Welvaert van het Ministry of Privacy waarschuwt voor de risico's van dergelijk cameratoezicht. "Ik rij zelf met de motor en zie mensen meer zwalpen dan rijden. Maar gaan we alles wat we niet goedkeuren controleren met camera's? De discussie zou moeten zijn of we dit opnieuw moeten oplossen met een vrij zware privacy-inbreuk. Maar dat valt in dovemansoren", zo laat hij tegenover de Gazet van Antwerpen weten.

Volgens Dobbelaere-Welvaert wordt er altijd emotioneel op tegenstanders van cameratoezicht gereageerd, alsof die bijvoorbeeld verkeersongelukken zouden goedkeuren. Dat is echter niet het geval. "Op deze gaan we stapje voor stapje naar gezichtsherkenning", waarschuwt hij. Via Twitter noemt de privacyexpert ook het hellende vlak waarbij de autoriteiten stelden dat het cameratoezicht alleen bedoeld was tegen terrorisme en zware criminaliteit, maar nu voor allerlei zaken wordt ingezet.