CTIVD: inlichtingendiensten vernietigen bulkdatasets na klacht Bits of Freedom

Inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben na een klacht van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom vijf bulkdatasets vernietigd, zo heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) bekendgemaakt. Op welke wijze dit precies is gebeurd kan de toezichthouder wegens staatsgeheim niet zeggen.

De AIVD en MIVD hebben bulkbevoegdheden waardoor ze grote hoeveelheden gegevens kunnen verzamelen van miljoenen mensen, waarvan het overgrote deel gaat over mensen waar de diensten geen onderzoek naar doen of zullen gaan doen. Dat doen de inlichtingendiensten om een klein deel binnen te kunnen halen dat wél relevant is voor een onderzoek. Vervolgens moeten alle gegevens die niet relevant zijn zo snel mogelijk worden vernietigd.

Volgens Bits of Freedom doen de geheime diensten hier echter veel te lang over. "Bovendien beoordelen de geheime diensten de gegevens als gehele dataset, in plaats van individueel, waardoor veel gegevens van burgers worden bewaard en kunnen worden gebruikt", zo stelde de burgerrechtenbeweging eerder. Die diende een klacht bij de CTIVD in.

De toezichthouder gaf de burgerrechtenbeweging gelijk en oordeelde dat de bulkdatasets veel langer zijn bewaard dan wettelijk toegestaan. De inlichtingendiensten werden via een bindend oordeel opgedragen om de betreffende datasets te vernietigen. Vandaag meldt de CTIVD dat de bulkdatasets zijn vernietigd, nadat eerst de data van mensen en organisaties die worden onderzocht zijn losgekoppeld. De toezichthouder merkt op dat het geen toelichting kan geven op de nadere uitwerking van deze methodiek. "Deze is staatsgeheim."