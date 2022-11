SP wil opheldering of Nederland Pegasus-spyware heeft aangeschaft

De SP heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid opheldering gevraagd of Nederland de beruchte Pegasus-spyware heeft aangeschaft. Eerder dit jaar meldde de Volkskrant dat de AIVD de Pegasus-spyware had ingezet bij het opsporen van Ridouan T. Deze week kwam D66-Europarlementariër Sophie in't Veld met een rapport dat het grootschalig gebruik van spyware binnen de Europese Unie door nationale overheden tegen hun burgers reden tot zorg is.

Daarbij worden de fundamentele rechten van burgers met voeten getreden, aldus In't Veld. Ondanks vragen heeft de Nederlandse regering nooit laten weten of het de Pegasus-software heeft aangeschaft. SP-Kamerleden Leijten en Van Dijk hebben nu Kamervragen gesteld: "Deelt u de mening dat het wenselijk is dat deze software ofwel in het geheel niet gebruikt wordt, dan wel aan strikte regels en toezicht onderworpen wordt, zowel op nationaal als internationaal niveau? Zo nee, waarom niet?", willen ze van de ministers weten.

De bewindslieden moeten ook laten weten of ze het ermee eens zijn dat transparantie over of dergelijke software aangekocht is en gebruikt wordt wenselijk is, zodat het parlement de controlerende taak kan uitvoeren. "Deelt u de mening dat het gebruik van dergelijke software de democratische rechtstaat veel schade kan berokkenen, als het wordt ingezet tegen de eigen onschuldige inwoners of het gebruikt wordt om functionarissen van andere lidstaten te bespioneren?", vragen Leijten en Van Dijk verder. De ministers hebben drie weken om met een reactie te komen.

Pegasus is door NSO Group ontwikkelde spyware waarmee het mogelijk is om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid.