Canadese supermarktketen Sobeys getroffen door ransomware-aanval

De Canadese supermarktketen Sobeys is getroffen door een ransomware-aanval, wat gevolgen heeft voor de dienstverlening aan klanten. Deze week meldde Sobeys dat het met een "it-probleem" te maken had waardoor verschillende diensten binnen de supermarkten niet meer werkten of met een vertraging. Daarnaast hadden sommige apotheken van Sobeys problemen met het uitleveren van medicijnen.

Het bedrijf gaf echter geen verdere details of aanvullende verklaringen en wilde ook niet met de pers spreken, zo meldt CBC. Twee Canadese privacytoezichthouders hebben inmiddels een melding van Sobeys ontvangen dat het bedrijf met een datalek te maken heeft. Volgens onbevestigde berichten zouden alle systemen vergrendeld zijn, waaronder de salarisadministratie.

Medewerkers hebben inmiddels foto's van versleutelde systemen gedeeld waarop een door ransomware geplaatste losgeldboodschap is te zien. Verder meldt ook website Bleeping Computer op basis van bronnen dat het om een ransomware-aanval gaat die eind vrijdag of begin zaterdagochtend plaatsvond. Of en wat voor soort gegevens er precies zijn gestolen en hoe de aanvallers toegang konden krijgen is nog onbekend.