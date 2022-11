Frans hof oordeelt dat decryptiebevel ook voor smartphones geldt

Het decryptiebevel dat in Frankrijk van kracht is geldt ook voor smartphones. Wie in Frankrijk wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf en de unlockcode van zijn telefoon niet afstaat aan de politie maakt zich schuldig aan een misdrijf en kan tot een gevangenisstraf van vijf jaar en boete van 450.000 euro worden veroordeeld, zo heeft het Franse hof van cassatie geoordeeld. Fair Trials, een organisatie die zich inzet voor eerlijke processen, stelt dat het recht op een eerlijk proces en het nemo-teneturbeginsel in gevaar zijn.

Het hof deed uitspraak in de zaak van een persoon die werd aangehouden op verdenking van drugshandel. De vrouw weigerde politie de unlockcode van haar twee telefoons te geven, die mogelijk voor drugshandel werden gebruikt. In Frankrijk geldt zoals gezegd een decryptieplicht. De vrouw werd echter niet veroordeeld voor het afstaan van haar wachtwoorden en kwam op vrije voeten.

De Franse autoriteiten ging in beroep en vingen wederom bot. Volgens het hof van beroep was het wachtwoord alleen bedoeld voor het ontgrendelen van het startscherm en geen manier om data te ontgrendelen. In 2020 oordeelde de kamer van het hof van cassatie dat de ontgrendelcode voor een telefoon wel als decryptiesleutel kon worden beschouwd als het toestel de optie bood om data te versleutelen. Alleen met de ontgrendelcode is de data dan te ontsleutelen.

Het hof van beroep moest opnieuw naar de zaak kijken en sprak de verdachte wederom vrij. De openbaar aanklager ging weer tegen deze beslissing in beroep bij het hof van cassatie. Dat stelt dat de meeste telefoons tegenwoordig standaard zijn versleuteld en de ontgrendelcode voor het startscherm als een decryptiesleutel kan worden gezien.

Frankrijk kent een decryptiebevel, waardoor personen die niet meewerken aan het ontsleutelen van hun apparaten kunnen worden veroordeeld. Dat geldt nu ook voor smartphones, aldus het hof van cassatie. Wie zijn unlockcode niet afstaat kan een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 270.000 euro krijgen. Wanneer het mogelijk was geweest om met de unlockcode een misdrijf te voorkomen of de impact daarvan te beperken, kan het niet afstaan met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en een boete van 450.000 euro worden bestraft.

Verder oordeelt het hof van cassatie dat de zaak tegen de vrouwelijke verdachte opnieuw door het Hof van beroep moet worden behandeld. Het Franse decryptiebevel is al voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat hier nog over moet oordelen. Volgens Fair Trials is het in strijd met het recht om niet tegen zichzelf te getuigen, wat een essentieel onderdeel is voor het recht op een eerlijk proces en moet voorkomen dat verdachten worden gedwongen aan hun eigen veroordeling mee te werken.