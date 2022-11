Google schikt zaak over misleiding bij verkrijgen locatiedata voor 391 miljoen dollar

Google heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak over het op misleidende wijze verkrijgen van locatiegegevens van miljoenen gebruikers geschikt voor een bedrag van 391 miljoen dollar. Veertig Amerikaanse staten namen deel aan de rechtszaak tegen het techbedrijf. Volgens de procureurs-generaal van de staten heeft Google de consumentenwetgeving geschonden door gebruikers al sinds tenminste 2014 te misleiden over locatie-instellingen.

Het onderzoek naar Google startte na een artikel van persbureau AP dat Google locatiegegevens van gebruikers opslaat, ook al hebben die privacy-opties ingesteld om dit te voorkomen. Het gaat dan over de accountinstellingen Location History en Web & App Activity. Location History staat standaard uitgeschakeld, maar Web & App Activity, een aparte accountinstelling, staat bij het instellen van een Google-account wel standaard ingeschakeld.

Wanneer Web & App Activity staat ingeschakeld en Location History uitgeschakeld zullen de bewegingen van de gebruiker nog steeds worden opgeslagen. Hiermee heeft Google gebruikers misleid en de consumentenwetgeving overtreden, aldus de procureurs-generaal. Zo werden gebruikers in het duister gehouden over de omvang van de Location History-instelling en het feit dat via Web & App Activity ook locatiegegevens worden verzameld.

Naast het bedrag van 391 miljoen dollar moet Google als onderdeel van de schikking ook transparant zijn tegenover gebruikers. Het techbedrijf zal aanvullende informatie tonen wanneer gebruikers locatie-gerelateerde instellingen in- of uitschakelen. Verder moet belangrijke informatie over locatietracking niet verborgen zijn en moet Google uitgebreide informatie geven over de soorten locatiegegevens die het verzamelt en hoe het die gebruikt.

Begin dit jaar hebben vier Amerikaanse staten Google in een andere rechtszaak aangeklaagd voor het illegaal verzamelen van locatiegegevens. Volgens de procureurs-generaal van het District of Columbia, Texas, Washington en Indiana misleidde en manipuleerde het techbedrijf gebruikers om toegang tot hun locatiegegevens te krijgen, onder andere door het bijna onmogelijk te maken om het tracken van de locatie te stoppen.