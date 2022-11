ING-klant krijgt schade spoofing wegens verkeerde banknaam niet vergoed

Een klant van ING die het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werd krijgt de schade niet vergoed omdat de oplichter zich voordeed als een medewerker van de Rabobank en daarnaast niet het telefoonnummer van ING gebruikte. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald.

Vorig jaar juli werd de klant gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van de afdeling fraudebestrijding van de Rabobank. De oplichter weet de klant zover te krijgen dat die het programma AnyDesk op zijn iPad installeert. Via dit programma kan de oplichter op afstand toegang tot de iPad krijgen. Vervolgen vraagt de oplichter aan de klant om in te loggen op internetbankieren. Later blijkt er 3800 euro van de rekening van de klant te zijn overgemaakt.

De klant eist vervolgens dat ING de schade vergoedt, maar de bank weigert dit. Eind 2020 kwamen de banken met een coulancekader waarbij slachtoffers van bankhelpdeskfraude met terugwerkende kracht worden vergoed. Hierin wordt gesproken over ‘spoofing van naam en/of het telefoonnummer van de eigen bank.' In dit geval deed de oplichter zich voor als een medewerker van de Rabobank en maakte ook niet gebruik van het telefoonnummer van ING.

Het coulancekader is dan ook niet van toepassing, zo vinden zowel ING als het Kifid. Volgens de bank heeft de klant de veiligheidsregels overtreden door in te loggen op internetbankieren toen de oplichter toegang tot zijn iPad had. Het Kifid is het hiermee eens en stelt dat de klant grof nalatig heeft gehandeld. Zijn vordering wordt dan ook afgewezen (pdf).