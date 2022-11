Microsoft: geen grote update meer dit jaar voor Exchange Server 2019

Microsoft zal dit jaar geen grote update meer voor Exchange Server 2019 uitbrengen. De volgende 'Cumulative Update' verschijnt in de eerste helft van volgend jaar, zo heeft het techbedrijf bekendgemaakt. Eerder dit jaar kondigde Microsoft een aangepast updatebeleid voor Exchange Server aan. In plaats van elk kwartaal krijgt Exchange Server voortaan twee Cumulative Updates per jaar.

Cumulative Updates bevatten bugfixes, nieuwe features en alle eerder uitgekomen beveiligingsupdates voor Exchange. Om beveiligingsupdates voor Exchange Server te kunnen ontvangen moet de server in kwestie een bepaalde CU-versie geïnstalleerd hebben. Klanten klaagden bij Microsoft dat het lastig was om hun Exchange Server met een recente CU-versie up-to-date te houden.

Daarnaast werd aangegeven dat december geen goede maand is voor het uitbrengen van een Cumulative Update. Dit was ook de reden dat Microsoft vorig jaar december geen CU uitbracht. Destijds werd er echter geen reden gegeven. Vanwege de feedback besloot Microsoft afgelopen april om twee keer per jaar een CU uit te rollen, één in de eerste helft van het jaar en de ander in de tweede helft.

Omdat er nog twee weken in november zijn en december geen goede maand is voor het uitbrengen van grote Exchange-updates heeft Microsoft nu besloten om de "H2 2022" Cumulative Update voor Exchange Server 2019 te annuleren. De volgende grote update zal "H1 2023" zijn. Deze update verschijnt alleen voor Exchange Server 2019, aangezien Exchange Server 2013 en 2016 zich in de extended support bevinden en geen Cumulative Updates meer ontvangen. Tevens waarschuwt Microsoft dat de algehele ondersteuning van Exchange Server op 11 april 2023 eindigt. Dat is over honderdvijftig dagen.