"Verdachte achter miljoenendiefstal met Zeus-malware opgepakt in Zwitserland"

De Zwitserse autoriteiten hebben een veertigjarige Oekraïense man aangehouden die samen met anderen door middel van de Zeus-malware 70 miljoen dollar van bedrijven in Europa en de Verenigde Staten zou hebben gestolen. De man werd al begin 2014 door de Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd en wordt al geruimde tijd gezocht door de FBI. Dat meldt it-journalist Brian Krebs op basis van verschillende anonieme bronnen.

Zeus is een zogenoemde 'banking Trojan'. Dit is malware speciaal ontwikkeld om gegevens voor internetbankieren te stelen, om daar vervolgens mee te frauderen. Naar schatting zou de bende achter de Zeus-malware zo zeventig miljoen dollar hebben gestolen (pdf). De FBI loofde een beloning van drie miljoen dollar uit voor de ontwikkelaar van de Zeus-malware. De nu aangehouden verdachte zou verantwoordelijk zijn voor het regelen van katvangers en het uitwisselen van gestolen inloggegevens voor internetbankieren.

De Oekraïner werd volgens bronnen drie weken geleden in Genève aangehouden toen hij zijn vrouw bezocht. Hij wordt verdacht van 'racketeering', computerfraude, identiteitsfraude en bankfraude. Zowel de FBI als Zwitserse autoriteiten hebben nog niets over de aanhouding bekendgemaakt. Eerder deze maand werd bekend dat een andere door de VS gezochte malware-ontwikkelaar begin dit jaar in Nederland is aangehouden.