FBI-directeur heeft "nationale veiligheidszorgen" over TikTok

De FBI heeft "nationale veiligheidszorgen" over de verschillende manieren waarop de Chinese overheid gebruik zou kunnen maken van de populaire video-app TikTok, zo liet FBI-directeur Christopher Wray gisteren het Amerikaanse Congres tijdens een hoorzitting weten. Het gaat dan om het verzamelen van data over miljoenen gebruikers of het aanpassen van het aanbevelingsalgoritme voor be√Įnvloedingsoperaties.

Ook maakt de FBI zich zorgen dat TikTok kan worden gebruikt om via de app persoonlijke apparatuur van gebruikers te compromitteren. Concrete voorbeelden werden niet door Wray gegeven. De FBI directeur stelde dat details over de acties van TikTok in een geclassificeerde briefing besproken zouden moeten worden. Volgende maand wordt nieuw privacybeleid van kracht waardoor TikTok-data van Europese gebruikers ook toegankelijk wordt voor medewerkers buiten Europa, waaronder in China. Vorige week liet de ChristenUnie weten dat het mede vanwege privacyzorgen TikTok wil verbieden.