Tientallen Facebookmedewerkers bestraft voor kapen van gebruikersaccounts

De afgelopen jaren hebben tientallen medewerkers van Facebook zich schuldig gemaakt aan het kapen van accounts van gebruikers voor derden. Soms tegen betaling. Meerdere medewerkers zijn inmiddels ontslagen of kregen disciplinaire maatregelen opgelegd, zo meldt The Wall Street Journal. De krant stelt op basis van interne documenten en bronnen dat Meta onlangs personeel heeft opgeroepen om te stoppen met het gebruik van het Online Operations of "Oops" systeem.

Met dit systeem kunnen Facebookmedewerkers de accounts van vrienden, familie of beroemdheden van wie de accounts zijn gekaapt resetten. Meerdere medewerkers bleken echter misbruik van het systeem te maken. Sommige medewerkers lieten zich voor duizenden dollars omkopen om aanvallers toegang tot Facebookaccounts te geven, aldus de Amerikaanse krant. Meerdere van de ontslagen personeelsleden waren werkzaam als beveiligingsmedewerker en hadden als onderdeel van de 'onboarding' bij Facebook ook toegang tot het Oops-systeem.