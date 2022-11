Wickr stopt eind volgend jaar met gratis versleutelde chatdienst

Het versleutelde communicatieplatform Wickr stopt eind volgend jaar met de gratis end-to-end versleutelde chatdienst Wickr.me. Dat heeft het bedrijf, dat vorig jaar juni door Amazon Web Services werd overgenomen, via de eigen website bekendgemaakt. Wickr gaat zich nu volledig op de betaalde oplossingen voor de private en publieke sector richten.

De chatdienst werd in 2012 gelanceerd en kwam in het nieuws omdat het zelfvernietigende berichten bood. Gebruikers konden zelf instellen wanneer hun communicatie werd verwijderd. Naast de oplossing voor particuliere gebruikers heeft Wickr ook zakelijke oplossingen waarmee organisaties en bedrijven op veilige wijze kunnen communiceren.

Amazon heeft besloten om zich nu volledig op deze oplossingen te richten en te stoppen met Wickr Me. Vanaf 31 december dit jaar is het niet meer mogelijk om een nieuw account aan te maken en vanaf 31 december 2023 wordt de dienst uit de lucht gehaald. De komende maanden zal Wickr met meer informatie komen over hoe gebruikers hun data kunnen veiligstellen.