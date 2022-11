NVB: digitale euro heeft weinig meerwaarde voor burgers en bedrijven

Critici maken zich grote zorgen over een digitale euro en waarschuwen dat de overheid straks bepaalt waar burgers hun geld aan mogen uitgeven, het te gebruiken is voor surveillance of het onderdrukken van kritische geluiden of oppositie. "Straks bepaalt de overheid waar jij je geld aan mag uitgeven", waarschuwde SP-Kamerlid Mahir Alkaya onlangs. "Stel je voor dat de overheid kan meekijken bij wat jij met je geld doet. Dan kom je in een soort massa-surveillance-staat terecht."

Het erge is dat dat nu ook al gebeurt, met de Euro zelf. Er zijn al meerdere bankaccounts bevroren, denk aan de rijke Russen in Nederland en bv ook Willem Engel, maar er zullen er vast meer van zijn. Zelfs de politie kan al bankaccounts inzien als er bedragen groter dan 100 Euro worden opgenomen, omdat dat misschien wel criminele acties zijn. Nee, de Euro zelf heeft serieus veel problemen en dat komt ook omdat de noordelijke landen anders dan de zuidelijke landen in Europa een ander beleid hebben. De gulden was zo slecht nog niet. Maar iedere munt moet gewaarborgd zijn met goud. Als dat niet gebeurt dan heb je een serieus probleem, want dan krijg je vroeger of later inflatie en kunnen ze ook trucs met mensen uithalen.