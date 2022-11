Malafide helpdesk steelt via 'support' chat cryptovaluta van slachtoffers

Onderzoekers waarschuwen voor een malafide helpdesk die cryptovaluta van slachtoffers steelt. De aanvallers hebben het voorzien op gebruikers van cryptobeurzen en cryptowallets, zo stelt securitybedrijf PIXM. De aanval begint met een phishingpagina waarop gebruikers wordt gevraagd om op hun account in te loggen en de tweefactorauthenticatie (2FA) te doorlopen.

De phishingpagina laat vervolgens een foutmelding zien waarbij er binnen de browser een chatvenster van de zogenaamde helpdesk verschijnt. Een "helpdeskmedewerker" vraagt gebruikers in de chat om hun gebruikersnaam, wachtwoord en 2FA-code. Mocht het met deze gegevens niet lukken om op het account van het slachtoffer in te loggen gaan de aanvallers over naar fase drie.

Het slachtoffer wordt dan gevraagd TeamViewer te installeren, zodat zijn computer op afstand door de oplichters kan worden overgenomen. Vervolgens vraagt de "helpdeskmedewerker" of het slachtoffer op het e-mailaccount wil inloggen dat aan het exchange- of wallet-account is gekoppeld. Daarna wordt het slachtoffer gevraagd om in te loggen op het crypto-account. De aanvaller, die via TeamViewer controle over de computer heeft, voegt een willekeurig karakter toe wanneer het slachtoffer zijn wachtwoord invult. Hierdoor zal de inlogpoging mislukken.

Vervolgens wordt het slachtoffer opnieuw gevraagd om in te loggen, maar dit keer heeft de aanvaller vanaf het systeem van het slachtoffer op de TeamViewer-chat geklikt, waardoor die het wachtwoord in het chatvenster invoert. Met deze gegevens logt de malafide helpdeskmedewerker in. Vaak zal de betreffende cryptodienst een mail naar de gebruiker versturen of die het nieuwe apparaat waarvandaan wordt ingelogd via een aparte link wil bevestigen.

De aanvaller gebruikt zijn toegang tot het systeem van het slachtoffer om de bevestigingslink te bemachtigen, zodat er toegang tot het gebruikersaccount kan worden verkregen. Daarna wordt de cryptovaluta gestolen. De zogenaamde helpdeskmedewerker blijft net zolang met het slachtoffer in gesprek totdat de diefstal is afgerond.