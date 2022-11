Britse toezichthouder onderzoekt browsermonopolie Apple en Google

De Britse mededingsautoriteit CMA is een onderzoek gestart naar het browsermonopolie dat Apple en Google hebben. Volgens de Competition and Markets Authority (CMA) hebben de twee Amerikaanse techbedrijven "alle kaarten in handen" en zijn er interventies nodig om innovatie en concurrentie een eerlijke kans te geven.

De CMA stelt op basis van eigen onderzoek dat Apple en Google een duopolie op mobiele ecosystemen hebben, waardoor ze deze markten in een wurggreep houden. 97 procent van al het mobiele webverkeer dat vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk plaatsvond ging via een browser-engine van Apple of Google. Apple verplicht alle browserleveranciers op iOS om de eigen WebKit-engine te gebruiken. Daardoor kunnen concurrenten zich niet onderscheiden en heeft Apple weinig prikkels om in de browser-engine te investeren, aldus de CMA.

Verder beperkt deze maatregel ook de mogelijkheid van webapps, waardoor eindgebruikers en bedrijven niet volledig van deze innovatieve technologie gebruik kunnen maken, aldus de Britse toezichthouder. Vaak is Google Chrome of Apple Safari standaard op smartphones en tablets geïnstalleerd, waardoor ze een voordeel ten opzichte van concurrerende browsers hebben, zo laat de mededingsautoriteit verder weten.

De CMA waarschuwt dat zonder tussenkomst beide Amerikaanse techbedrijven waarschijnlijk hun grip over de sector zullen behouden en waarschijnlijk versterken, waardoor concurrentie en innovatie verder worden beperkt. De mededingsautoriteit liet afgelopen juni weten dat het van plan was om een onderzoek naar de machtspositie van Apple en Google te doen en vroeg het publiek om feedback.

Dat liet de toezichthouder weten dat aanvullend onderzoek nodig is. Veel van de reacties waren afkomstig van browserleveranciers, webontwikkelaars en cloudproviders die stellen dat de huidige situatie schadelijk voor hun bedrijfsvoering is, innovatie belemmert en voor onnodige kosten zorgt. Daarop heeft de CMA besloten om het eerder aangekondigde onderzoek ook daadwerkelijk te starten, zo is vandaag bekendgemaakt. De resultaten kunnen leiden tot aanpassingen om de innovatie te bevorderen, aldus de mededingingsautoriteit.