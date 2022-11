Minister: invoering digitale euro moet solide democratische basis hebben

De invoering van een digitale euro moet een solide democratische basis hebben, zo stelt minister Kaag van Financiën. Op dit moment bevindt de digitale euro zich bij de Europese Centrale Bank (ECB) nog in de onderzoeksfase. Deze fase duurt naar verwachting tot het najaar van 2023. Na deze fase zal de ECB besluiten of de het zelf een noodzaak ziet om een digitale euro te ontwikkelen, aldus Kaag.

De minister reageerde op Kamervragen van JA21. "Deelt u de analyse dat met een digitale euro macht verschuift van commerciële banken naar centrale banken, en met name naar de Europese Centrale Bank en ziet u deze verschuiving ook als problematisch?", vroeg JA21-Kamerlid Eppink. Volgens Kaag ziet het kabinet de potentiële meerwaarde van een digitale euro in het behoud van publiek geld en het beschikken over een publiek alternatief in de betaalinfrastructuur. "De ontwerpkeuzes zijn bepalend voor de ordening van het banken- en betalingslandschap en de rol van de ECB daarbinnen", zo stelt de minister.

De Europese Commissie wil in het voorjaar van 2023 met een wetsvoorstel over de digitale euro komen. "Hierbij zal, naar verwachting, ook de verdere politieke discussie en besluitvorming over de wenselijkheid van de invoering van een digitale euro plaatsvinden", voegt Kaag toe. De minister stelt dat de eventuele risico’s van de invoering van een digitale euro goed in kaart moeten worden gebracht en verholpen. "Daarnaast dient de invoering van een digitale euro een solide democratische basis te hebben, wat betekent dat besluitvorming hierover op politiek niveau moet plaatsvinden."

Eppink wilde verder de garantie dat de digitale euro geen opstapje is naar het uitfaseren van contant geld of het omzeilen van commerciële banken. Het JA21-Kamerlid vroeg de minister ook of zij bereid is om wettelijk vast te leggen dat contant geld altijd een betaalmogelijkheid blijft. "Ik heb meermaals aangegeven dat een digitale euro contant geld niet mag vervangen", reageert Kaag. "In regelgeving op EU-niveau is reeds vastgelegd dat eurobiljetten en -munten wettig betaalmiddel zijn. Daarnaast is de Europese Commissie voornemens om begin 2023 met nieuwe voorstellen te komen om de positie van contant geld als wettig betaalmiddel te versterken."