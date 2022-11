Máxima spreekt zich in toespraak uit voor digitale identiteitsbewijzen

Koningin Máxima heeft zich vandaag tijdens een toespraak bij de International Financial Inclusion Conference in Nigeria uitgesproken voor de ontwikkeling van digitale identiteitsbewijzen. Tijdens de conferentie wordt de nieuwe nationale strategie voor financiële inclusie (NSFI) gelanceerd, alsmede de strategie voor National Fintech. Máxima is speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Máxima ging in haar toespraak onder meer in op het ontwikkelen van digitale identiteitsbewijzen om toegang tot financiële diensten, gezondheidszorg en onderwijs te krijgen. "We hebben een kans om toegang tot digitale identificatie te vergroten, wat belangrijk is voor dienstverlening, van financiën tot gezondheidszorg en onderwijs." Daarbij is het een goede start om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen dezelfde toegang tot digitale identiteitsbewijzen, mobiele telefoons en internettoegang hebben, ging Máxima verder.

Onlangs sprak Máxima tijdens haar bezoek aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington D.C over de voordelen van digitaal geld via centrale banken. Dat leidde tot Kamervragen van JA21 aan minister-president Rutte.