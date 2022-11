Google verhelpt wederom actief aangevallen zerodaylek in Chrome

Google heeft voor de achtste keer dit jaar een actief aangevallen zerodaylek in Chrome verholpen. De kwetsbaarheid bevindt zich in het GPU-proces van de browser dat wordt het gebruik voor het weergeven van video of graphics op een website. Via het beveiligingslek is een buffer overflow mogelijk.

De impact van de kwetsbaarheid is als "high" beoordeeld. Het gaat in dit geval om beveiligingslekken waardoor een aanvaller in het ergste geval code binnen de context van de browser kan uitvoeren. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen en zo gevoelige informatie van gebruikers te stelen. Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder.

Beveiligingslekken met het stempel "high" zijn op zichzelf niet voldoende om een systeem over te nemen. Hiervoor zou een tweede kwetsbaarheid zijn vereist, bijvoorbeeld in het onderliggende besturingssysteem. Google geeft geen details over de doelwitten van de waargenomen aanvallen en hoe ze precies plaatsvinden. De zeroday, aangeduid als CVE-2022-4135, werd gevonden door een onderzoeker van Googles eigen Threat Analysis Group. Deze groep houdt zich bezig met het bestrijden van door overheden gesponsorde en uitgevoerde aanvallen tegen Google en diens gebruikers.

Google Chrome 107.0.5304.121/.122 is beschikbaar voor macOS, Linux en Windows. Updaten zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. Dit kan in het geval van actief aangevallen kwetsbaarheden echter tot zeven dagen duren. Gebruikers die direct de update willen ontvangen zullen een handmatige controle moeten uitvoeren. Voor gebruikers van Microsoft Edge, dat net als Chrome op Googles Chromium-browser is gebaseerd, is nog geen update beschikbaar.