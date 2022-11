Verdachte niet bestraft voor phishingpanel omdat politie werking niet onderzocht

Een verdachte die een phishingpanel op zijn telefoon had staan is hiervoor niet veroordeeld omdat de politie de werking ervan niet heeft getest. De verdachte werd wel schuldig bevonden aan het in bezit hebben van inloggegevens voor accounts van Zalando, Vodafone, Netflix, Spotify Marktplaats, Bunq, ING en Knab. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Den Haag.

De verdachte in deze zaak werd door het Openbaar Ministerie voor verschillende delicten aangeklaagd. Zo zou hij met het phishingpanel op zijn telefoon een misdrijf hebben willen plegen. Het gaat dan om het voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een dergelijk misdrijf. Via een phishingpanel worden de inloggegevens verzameld die op phishingsites worden ingevoerd.

De rechtbank spreekt de verdachte, een tiener, hier echter van vrij. "Hoewel vaststaat dat er een panel op de telefoon van de verdachte is aangetroffen – kan niet vastgesteld worden dat het panel werkte, immers is dit niet onderzocht door de verbalisant." Daardoor kan de rechtbank naar eigen zeggen niet vaststellen dat de verdachte het oogmerk had om met het phishingpanel een misdrijf te plegen, zoals in artikel 138ab, 138b of 139c van het Wetboek van Strafrecht staat vermeld.

Wel vond de rechtbank dat er voldoende bewijs is dat de verdachte inloggegevens van verschillende accounts voorhanden heeft gehad waarmee toegang kon worden verkregen tot accounts van Zalando, Vodafone, Netflix, Spotify Marktplaats, Bunq, ING en Knab, met het oogmerk om daar een misdrijf mee te plegen zoals in artikel 138ab, 138b of 139c is beschreven.

"Door het voorhanden hebben van dergelijke inloggegevens wordt cybercriminaliteit – waardoor jaarlijks miljarden euro’s schade wordt geleden – in stand gehouden. Ook dit rekent de rechtbank de verdachte aan", zo laat het vonnis weten. Daarnaast werd de verdachte schuldig bevonden aan het overtreden van de Opiumwet. De tiener werd veroordeeld tot jeugddetentie van 307 dagen, waarvan 195 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van zestig uur.