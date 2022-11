Britse overheid verbiedt gebruik Chinese beveiligingscamera's op gevoelige locaties

De Britse overheid heeft ministeries verboden om op gevoelige locaties Chinese beveiligingscamera's te plaatsen. Aanleiding is onderzoek naar huidige en toekomstige beveiligingsrisico's gelinkt aan de installatie van surveillancesystemen binnen overheidsgebouwen en -locaties. Uit het onderzoek blijkt dat in licht van de dreiging voor het Verenigd Koninkrijk en het feit dat deze apparaten steeds vaker met internet verbonden zijn, er aanvullende maatregelen zijn vereist, aldus de uitleg van de Britse autoriteiten.

"Ministeries zijn opgedragen om het gebruik van dergelijke apparatuur op gevoelige locaties, die zijn gemaakt door bedrijven die onder de Chinese nationale inlichtingenwetgeving vallen, te staken", zegt cabinet office minister Oliver Dowden. "Aangezien beveiligingsoverwegingen cruciaal zijn op deze locaties, ondernemen we nu actie om te voorkomen dat beveiligingsrisico's zich kunnen voordoen."

Verder hebben ministeries het advies gekregen om Chinese beveiligingscamera's niet te koppelen aan het kernnetwerk van het ministerie en dat ze moeten overwegen om dergelijke apparatuur die al op gevoelige locaties aanwezig is nu al te vervangen en niet op geplande upgrades te wachten.

Als laatste zijn ministeries ook geadviseerd om te overwegen of er andere locaties zijn die niet als gevoelig zijn bestempeld, maar waarbij het wel verstandig is om de Chinese camera's weg te halen. Dowden stelt dat de Britse overheid de risico's van Chinese apparatuur in de gaten blijft houden en wanneer noodzakelijk met aanvullende maatregelen komt.