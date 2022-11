Australiërs aangeklaagd voor diefstal van 1 miljoen dollar via spoofingdienst

In Australië zijn twee mannen aangeklaagd die door middel van een in Nederland gehoste spoofingdienst 1 miljoen dollar zouden hebben gestolen. Deze week werd bekend dat de Nederlandse politie een internationale spoofingdienst uit de lucht heeft gehaald waarmee criminelen mensen wereldwijd voor 115 miljoen euro zouden hebben opgelicht.

Via de iSpoof konden gebruikers eenvoudig hun eigen telefoonnummer verbergen en een ander telefoonnummer opgeven dat gebelde personen op hun telefoonscherm te zien kregen. Oplichters maakten er gebruik van om zich bijvoorbeeld als helpdeskmedewerker van banken voor te doen en zo slachtoffers geld naar een 'kluisrekening' over te laten maken of hun computer op afstand over te nemen en zo geld van de rekening te stelen.

Bij de operatie waren naast de Nederlandse politie ook de Britse autoriteiten betrokken. Volgens de Metropolitan Police zijn er tussen juni 2021 en juli 2022 via iSpoof meer dan tien miljoen gespoofte telefoongesprekken gepleegd. Door middel van een tap op de iSpoof-servesr in Almere verkreeg de Nederlandse politie inzicht in de gebruikers van de spoofingdienst en hoe zij te werk gaan.

Informatie over afnemers van de dienst is met internationale opsporingsdiensten gedeeld en heeft tot twee aanhoudingen in Australië geleid. Het gaat om twee mannen van zestien en dertig jaar die op respectievelijk negen en tien november al zijn aangehouden, zo is vandaag pas bekendgemaakt. De twee kunnen indien schuldig bevonden worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal tien jaar.