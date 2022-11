Signal en Telegram hebben nieuwe gedragscode Brussel niet ondertekend

Chatapps Signal en Telegram, alsmede allerlei podcastkanalen, hebben een nieuwe gedragscode van de Europese Commissie niet ondertekend, zo meldt staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris was het beter als beide chatdiensten dit wel hadden gedaan. Een eerste versie van de "praktijkcode tegen desinformatie" werd ondertekend door onder andere Facebook, Google, Mozilla en Twitter.

In de code geven de techbedrijven aan om de verspreiding van bepaalde informatie te zullen bestrijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie die de "gedachtenvorming" van burgers kan beïnvloeden. Er is nu een nieuwe versie van de gedragscode opgesteld die strengere maatregelen bevat. Zo wordt het verdienmodel van de partijen achter "desinformatie" aangepakt.

Daarnaast gaan de deelnemende platformen "inaccurate of misleidende inhoud" labelen zodat gebruikers dit kunnen herkennen en worden systemen zo ontworpen dat "betrouwbare informatie" prominenter in beeld komt. Verder zullen ze advertenties over specifieke maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, immigratie of COVID-19, van extra informatie voor gebruikers voorzien.

De nieuwe gedragscode loopt vooruit op de Verordening op de digitale diensten, de Digital Services Act (DSA). Daarin worden partijen ook verplicht om bepaalde informatie aan te pakken. "De deelname aan de versterkte praktijkcode is niet verplicht, maar wordt door de DSA wel gestimuleerd", stelt Van Huffelen. De staatssecretaris kan zich vinden in de nieuwe code.

Toch is ze naar eigen zeggen ook kritisch. "Het was beter geweest als nog meer partijen de code hadden ondertekend. Zo zouden andere berichtendiensten zoals Signal en Telegram, de code moeten onderschrijven, uiteraard met inachtneming van encryptie en privacystandaarden. Daarnaast ontbreken aanbieders van podcasts zoals Spotify en Apple Music. De laatste tijd zien we dat podcasts ook een platform kunnen zijn voor de verspreiding van desinformatie." De staatssecretaris zal partijen die de code nog niet hebben ondertekend hierover aanspreken.