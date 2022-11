Middelburgse woningcorporatie schakelt systemen uit na inbraak op mailaccount

De Middelburgse woningcorporatie Woongoed heeft systemen uitgeschakeld nadat een aanvaller toegang had gekregen tot een e-mailaccount van de corporatie. Hierdoor was Woongoed afgelopen maandag en vrijdag telefonisch niet bereikbaar. De inbraak werd vorige week donderdag ontdekt. Vervolgens verstuurde de aanvaller een phishingmail binnen de corporatie, die door een oplettende medewerker werd opgemerkt.

"Omdat dit een beveiligingsincident betreft zijn de reguliere systemen uit voorzorg gestopt. Er is geen aanleiding om te vrezen dat deze getroffen zijn, maar tot wij het kunnen uitsluiten nemen we het zekere voor het onzekere", aldus de woningcorporatie. Die riep huurders op om bij dringende vragen een e-mail te sturen. Verder onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gevoelige gegevens zijn gestolen, aldus de corporatie tegenover PZC. Wel heeft Woongoed het incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Hoe de aanvaller toegang tot het mailaccount kon krijgen is niet bekendgemaakt.