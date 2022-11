NCTV adviseert burgers noodpakket voor wanneer cyberaanval land platlegt

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) adviseert burgers om een noodpakket in huis te hebben mocht het land door een cyberaanval of andere ramp worden platgelegd. De overheid lanceert morgen de website denkvooruit.nl om Nederlanders hierop te wijzen.

Volgens Pieter-Jaap Aalbersberg NCTV is Nederland vanwege de digitalisering extra kwetsbaar. Er zijn veel afhankelijkheden gecreëerd, zo laat Aalbersberg tegenover het AD weten. "We hebben alles aan elkaar geknoopt", en een analoge terugvaloptie is meestal niet beschikbaar. Terwijl de dreiging van aanvallen toeneemt, blijft de cyberweerbaarheid achter.

Binnen de Tweede Kamer werd gisteren over de uitspraken van de NCTV gesproken. "Wat als er grootschalig gehackt wordt, zodat het hele systeem plat ligt en ziekenhuizen niet kunnen functioneren? Nederland staat op scherp en is van oudsher goed voorbereid op een watersnoodramp. Maar hoe weerbaar zijn we nu voor andere dreigingen zoals cyberdreigingen?", vroeg ChristenUnie-Kamerlid Bikker aan staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid.

"Slechts weinig mensen hebben een noodpakket in huis. We moeten wel werk maken van de weerbare samenleving. We moeten werk maken van goede zorg op momenten van nood. Ook moeten we goed voor elkaar kunnen zorgen op momenten van nood, juist in deze tijd van toenemende dreiging van cyberaanvallen", ging Bikker verder.

Volgens Van der Burg leven er onder Nederlanders steeds meer vragen over de beschikbaarheid van diensten. "Wat als de pinautomaat het niet meer doet?", stelde de staatssecretaris. "Maar denk ook aan cyber. Mevrouw Bikker noemde dat woord niet voor niks een heleboel keer in haar bijdrage. We zijn heel erg afhankelijk geworden van het internet. Dat kan betekenen dat als er een server uitvalt, er opeens niet meer gepind kan worden in de winkel, dat er geen geld meer uit de automaat komt of dat er tijdelijk geen water meer uit de kraan komt."

Via denkvooruit.nl wil het kabinet mensen oproepen om voorbereid te zijn. "Zorg dat je genoeg te drinken hebt, want binnen 48 uur heeft de overheid over het algemeen zaken als kapotte waterleidingen of ict-problematiek hersteld. Dan heb je in ieder geval voor de eerste tijd iets in huis", was het advies van Van der Burg.