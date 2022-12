SIDN kan frauduleuze .nl-domeinen door kortere bewijstermijn eerder offline halen

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) kan frauduleuze .nl-domeinnamen vanaf 6 december eerder offline halen. Eigenaren van een verdacht domein krijgen straks nog drie werkdagen de tijd om aan te tonen dat de registratiegegevens van het betreffende domein correct zijn. Dat is nu nog vijf kalenderdagen.

Wanneer SIDN besluit om de registratiegegevens te verifiëren, bijvoorbeeld bij het vermoeden van een nepwebwinkel, worden zowel de domeinnaamhouder als de registrar per mail gevraagd om de identiteit van de houder en de correctheid van zijn gegevens aan te tonen. Als er binnen twee dagen nog geen reactie is ontvangen stuurt SIDN het verzoek nog een keer. Is na drie werkdagen de identiteit van de houder niet aangetoond, wordt de website onbereikbaar gemaakt. Dit kan door het ontkoppelen of veranderen van de nameservers.

Na het inactief maken van de domeinnaam worden de registrar en houder per e-mail ingelicht. Daarin staat ook dat het abonnement op de domeinnaam is beëindigd. Tevens wordt uitgelegd wat de houder of de registrar kan doen om de domeinnaam weer te activeren of beëindiging van het abonnement te voorkomen.