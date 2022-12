Minister wil niet met AP in gesprek over schrappen van AVG-boete KNLTB

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming wil niet met de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek om de AVG-boete voor tennisbond KNLTB te schrappen, zoals de VVD had gevraagd. Dat laat de minister weten op Kamervragen van VVD-Kamerleden Ellian en Rudmer Heerema.

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens bleek dat de tennisbond persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en adresgegevens aan twee sponsoren verstrekte, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000 leden, de andere van meer dan 300.000 leden. KNLTB-leden werden vervolgens per post of telefoon door de sponsors benaderd.

De verkoop van persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon in kwestie is doorgaans verboden. De KNLTB verklaarde tegenover de Autoriteit Persoonsgegevens dat het een gerechtvaardigd belang had om die gegevens te verkopen. De toezichthouder was het daarmee niet eens en stelde dat de KNLTB geen grondslag had om de data aan de sponsoren te geven. Daarmee had de tennisbond de AVG overtreden, zo oordeelde de AP in 2019. De boete van 525.000 was destijds de hoogste AVG-boete die de toezichthouder tot dan toe had opgelegd.

De KNLTB ging in beroep bij de AP, maar de toezichthouder verklaarde het bezwaar van de tennisbond ongegrond. Vervolgens stapte de KNLTB naar de rechter. Die is nog niet tot een definitief oordeel gekomen. De rechter wil namelijk eerst dat het Europees Hof van Justitie uitlegt wat de term "gerechtvaardigd belang" precies inhoudt, en of die moet worden uitgelegd zoals de KNLTB dat doet of de Autoriteit Persoonsgegevens.

De VVD had eerder al Kamervragen over de AVG-boete gesteld en besloot dat onlangs weer te doen. Zo vroegen Ellian en Rudmer Heerema of Weerwind met de AP in gesprek wil om de boete te schrappen. Dat is de minister niet van plan. "Gezien de onafhankelijke positie van de AP en het feit dat er op dit moment een juridische procedure loopt over dit boetebesluit, ben ik niet voornemens met de AP hierover in gesprek te gaan. De AP treedt bovendien op grond van artikel 52 van de AVG onafhankelijk op bij de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden die haar overeenkomstig deze verordening zijn toegewezen. Dat geldt ook voor juridische procedures."

Verder hadden de VVD-Kamerleden gevraagd of de minister een onderzoek wil laten uitvoeren of de Autoriteit Persoonsgegevens in deze procedure onrechtmatig heeft gehandeld. Wederom ziet Weerwind dat niet zitten. "Voor een dergelijk onderzoek zie ik geen aanleiding. Het is niet aan het kabinet om zich te mengen in gerechtelijke procedures waarin het zelf geen partij is."