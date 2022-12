Ransomware oorzaak van storing in hosted Exchange-omgeving Rackspace

Ransomware is de oorzaak dat klanten van Rackspace nog altijd geen toegang tot hun hosted Exchange-omgeving hebben en het is nog altijd onbekend wanneer de dienstverlening volledig is hersteld. Of er bij de aanval ook data is buitgemaakt wordt nog onderzocht, zo laat de hostingprovider vandaag in een update over het incident weten.

Om ervoor te zorgen dat klanten toch van e-mail gebruik kunnen maken worden die tijdelijk naar Microsoft Office 365 overgezet. Volgens Rackspace heeft het bedrijf al duizenden klanten geholpen om tienduizenden van hun gebruikers op dit platform te krijgen.

Op 2 december meldde Rackspace dat er een probleem was met de hosted Exchange-omgevingen waardoor klanten problemen met de toegang tot hun e-mail hadden. De wachttijden van klanten met vragen werd zo groot dat Rackspace naar eigen zeggen duizend man extra personeel inzette om support te verlenen.

Verdere details over het "ransomware incident" zijn niet door Rackspace op dit moment gegeven. Zo is het onbekend hoe de aanvallers toegang tot het systeem konden krijgen en wat er precies heeft plaatsgevonden. Een beveiligingsonderzoeker meldde eerder dat Rackspace vermoedelijk had nagelaten om één van de Exchange-servers te updaten, maar dit is niet bevestigd.