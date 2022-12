Microsoft: crypto-investeerders aangevallen via malafide macro's in spreadsheets

Bedrijven die in cryptovaluta investeren zijn het doelwit van een groep geworden die gebruikmaakt van malafide macro's in spreadsheets en zogenaamde cryptodashboards, zo stelt Microsoft. De groep, aangeduid als DEV-0139, benadert slachtoffers in Telegramgroepen, bouwt een vertrouwensrelatie op en verstuurt uiteindelijk de malafide bestanden.

In een analyse beschrijft Microsoft hoe de aanvallers een Telegramgroep voor crypto-investeerders gebruikten om hun doelwit te zoeken. Via de Telegramgroep communiceerden vip-klanten en cryptobeurzen met elkaar. Het doelwit werd vervolgens door de aanvallers benaderd, die zich voordeden als medewerker van een ander crypto-investeringsbedrijf en vroegen om aan een andere Telegramgroep deel te nemen.

De aanvallers hadden het echte profiel van een medewerker van cryptobeurs OKX gekopieerd. Het slachtoffer werd vervolgens gevraagd om te reageren op de kostenstructuren die cryptobeurzen voor hun transacties toepassen. Deze kosten zijn volgens Microsoft een grote uitdaging voor investeringsfondsen, omdat ze een impact op de marges en winsten kunnen hebben. Dit is een vrij specifiek onderwerp en laat zien dat de aanvallers kennis van de crypto-industie hebben en goed voorbereid waren voordat ze het doelwit benaderden, aldus Microsoft.

Nadat ze het vertrouwen van het doelwit hadden gewonnen verstuurden de aanvallers een Excel-document met een malafide macro. Macro's staan vanwege veiligheidsredenen standaard uitgeschakeld in Microsoft Office. Nadat het slachtoffer de macro's inschakelde werd er malware gedownload waarmee de aanvallers op afstand toegang tot zijn systeem kregen. Bij een andere aanval werd een zogenaamd cryptodashboard verstuurd dat in werkelijkheid een backdoor was.

Microsoft adviseert organisaties om hun medewerkers te onderwijzen om persoonlijke en zakelijke informatie in social media te beschermen, ongevraagde communicatie te filteren, phishingmails te herkennen en verdachte activiteiten en mogelijke verkenningsaanvallen van aanvallers te rapporteren. Ook moeten gebruikers worden voorgelicht over het voorkomen van malware-infecties via e-mail, chatapps en social media. Tevens adviseert Microsoft het aanpassen van macro-instellingen in Excel.