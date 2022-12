Nieuwe Tor Browser ondersteunt nu standaard Nederlands en andere talen

Het Tor Project heeft een nieuwe versie van Tor Browser uitgebracht die standaard Nederlands en andere talen ondersteunt. Voorheen moesten gebruikers een aparte Nederlandstalige versie van de browser downloaden of een 'language pack' aan de bestaande installatie toevoegen als die nog niet in het Nederlands was. Met Tor Browser 12 zal automatisch de taal van het besturingssysteem als taal voor de browser worden ingesteld.

Verder is aan deze versie ook native support voor Apple-chips toegevoegd. Iets wat volgens de Tor-ontwikkelaars geen eenvoudige opgave was. Apple ontwikkelt sinds enige tijd eigen op ARM-gebaseerde chips die een andere architectuur hebben dan de processors van Intel. Bij de installatie van Tor Browser wordt automatisch de juiste versie geïnstalleerd.

Tor Browser 12 bevat ook verschillende aanpassingen voor Androidgebruikers. Zo is HTTPS-Only nu ook op dit platform de standaard. Met HTTPS Only maakt de browser standaard alleen verbinding met https-sites. Daarnaast kan de Androidversie van Tor Browser .onion-sites voorrang geven. Dit zijn websites die op het Tor-netwerk worden gehost, waardoor gebruikers het netwerk niet hoeven te verlaten.

Volgens het Tor Project biedt dit gebruikers meer privacy. Wanneer gebruikers de optie hebben ingeschakeld en er van de bezochte website ook een .onion-versie beschikbaar is, zal die worden geladen. Updaten naar Tor Browser 12 kan via de automatische updatefunctie of TorProject.org.