Reclamefolder groothandel Makro vertraagd door cyberaanval

Groothandel Makro is het slachtoffer geworden van een cyberaanval waardoor de reclamefolder van deze week is vertraagd. Dat laat het bedrijf vandaag via Twitter weten. Het Duitse moederbedrijf Metro maakte in oktober melding van een beveiligingsincident, wat voor een verstoring van en vertragingen bij allerlei diensten zorgde. Criminelen achter de Black Basta-ransomware hadden toegang tot systemen van de onderneming gekregen.

Bij de aanval wisten de criminelen ook persoonsgegevens van huidige en voormalige medewerkers en sollicitanten buit te maken, die vervolgens op internet werden gepubliceerd. Op 23 november meldde Metro dat het tijdens de herstelwerkzaamheden van de aanval in oktober opnieuw verdachte activiteit had gedetecteerd. Het bleek om een malware-infectie te gaan, waarop uit voorzorg werd besloten om individuele systemen uit te schakelen. Hierdoor zijn technische diensten niet of beperkt beschikbaar. Na 23 november heeft Metro geen verdere informatie over het incident gegeven.

Terwijl in Nederland de reclamefolder is vertraagd, zijn volgens vakblad RetailDetail de gevolgen bij de Belgische locaties van Makro veel groter. Onder meer de kassasystemen en elektronische prijsetiketten vielen uit en ook de webwinkel ondervindt hinder. Makro Nederland stelt dat de reclamefolder uiterlijk tien december verschijnt.