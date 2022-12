Ministerie doet onderzoek naar Nederlands 'anti-phishingschild' op dns-niveau

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet onderzoek naar de mogelijkheid om een Nederlands 'anti-phishingschild' op te zetten, net zoals dat in België al bestaat. Het schild moet gebruikers waarschuwen als ze een phishingsite bezoeken. Dat laat minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid weten.

Volgens de minister is sinds juni van dit jaar een stijging te zien in het aantal aangiftes van ondernemers die het slachtoffer van phishing zijn geworden. De reden hiervoor is onbekend, maar mogelijk hangt het samen met de mogelijk om online aangifte van phishing te doen. VVD-Kamerlid Rajkowski had de minister gevraagd wat zij gaat doen om phishing te bestrijden. Daarbij wees Rajkowski ook naar België.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), onderdeel van de Belgische overheid, waarschuwt Belgische internetgebruikers via het Belgium Anti-Phishing Shield (BAPS) voor malafide websites. Het CCB houdt een lijst van malafide websites bij en stuurt die naar internetproviders. Vervolgens laten de providers een waarschuwing zien wanneer abonnees een website op de lijst willen bezoeken. Hiervoor wordt er naar de dns-verzoeken van internetgebruikers gekeken. Deze verzoeken worden verstuurd bij het opvragen van websites.

Yesilgoz stelt in haar antwoord op Rajkowski dat het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) onderzoekt of een ‘anti-phishingschild’ naar Belgisch voorbeeld ook in Nederland kan worden opgezet. "Daarmee zou het mogelijk worden criminele links in berichten te melden om deze vervolgens onschadelijk te maken, dan wel van een waarschuwing te voorzien. Dit zou het slachtofferschap van phishing en daaropvolgende delicten kunnen tegengaan", aldus de minister.