Google moet op verzoek 'overduidelijk onjuiste' zoekresultaten verwijderen

Google moet op verzoek zoekresultaten uit de zoekmachine verwijderen als de verzoeker kan aantonen dat die naar 'overduidelijk onjuiste' informatie wijzen. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag geoordeeld. Het Hof deed uitspraak in een zaak van twee bestuurders van een groep investeringsmaatschappijen.

Die hadden Google verzocht om de links die na een zoekopdracht op hun namen worden getoond en leiden naar bepaalde artikelen waarin het investeringsmodel van deze ondernemingsgroep kritisch wordt voorgesteld, uit de zoekresultaten te verwijderen. De twee bestuurders stellen dat deze artikelen onjuiste beweringen bevatten. Ook verzochten ze Google om de thumbnails die bij de zoekresultaten op hun naam werden getoond te verwijderen.

Google weigerde deze verzoeken en wees daarbij naar de professionele context van deze artikelen en foto’s en stelde niet te weten of de informatie in de artikelen al dan niet juist was. Het Hof stelt dat de twee bestuurders onder de AVG een beroep kunnen doen op het recht om vergeten te worden. Voorwaarde is wel dat mensen die zoekresultaten verwijderd willen hebben kunnen aantonen dat de gelinkte informatie 'overduidelijke onjuist' is. Daarbij is het niet nodig dat er eerst een rechterlijke beslissing tegen de betreffende website heeft plaatsgevonden.

"Wanneer de persoon die om verwijdering van links heeft verzocht relevante en afdoende bewijzen overlegt die zijn verzoek kunnen staven en aantonen dat de informatie in de gelinkte inhoud kennelijk onjuist is, moet de exploitant van de zoekmachine dit verzoek tot verwijdering van links dus inwilligen", aldus het vonnis van het Hof (pdf).

Wat betreft het verwijderen van de thumbnails merkt het Hof op dat Google moet nagaan of het weergeven van deze foto's nodig is voor de uitoefening van het recht op vrije informatie van internetgebruikers die deze foto’s mogelijk zouden willen bekijken.