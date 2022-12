Ddos-aanvallen zorgen voor uitval van lessen op Zeeuwse mbo-instelling

Ddos-aanvallen hebben op mbo-instelling Scalda in Vlissingen voor uitval van lessen gezorgd. Volgens de onderwijsinstelling worden de aanvallen door één of meerdere personen binnen de school gecoördineerd. "Het zorgt voor grote storingen die op dit moment de voortgang van het onderwijs ernstig onder druk zetten", aldus Scalda in een e-mail aan medewerkers en studenten waar Omroep Zeeland over bericht.

Om de aanvallen tegen te gaan hebben de school en netwerkprovider maatregelen genomen. "Omdat die voorziening bij onze netwerkprovider niet alleen het ongewenste, maar ook het goede dataverkeer beïnvloedt, ontstaan er storingen in ons wifi-netwerk", zo laat de onderwijsinstelling verder weten. Doordat sommige vakken "erg ict-gericht" zijn moest Scalda vanwege de wifi-storingen sommige vakken schrappen.

Wie erachter de aanvallen zit is onbekend. "Onderzoek heeft uitgewezen dat er intern aan de aanvallen is meegewerkt. We nemen dit serieus”, zegt woordvoerder Karin de Bruijn tegenover het AD. De school vraagt mensen met informatie zich te melden bij de mentor of teamleider. De onderwijsinstelling gaat aangifte bij de politie doen en kijkt of het de ontstane schade op de daders kan verhalen.

In het studentenstatuut (pdf) verzoekt Scalda studenten om de bandbreedte van het schoolnetwerk verantwoord te gebruiken. "Vanzelfsprekend is het ook verboden om de digitale bereikbaarheid van Scalda moedwillig in gevaar te brengen, bijvoorbeeld met een ddos-aanval."