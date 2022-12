Minister: satelliet-noodoproepen via iPhone geen echte toevoeging op 112

De mogelijkheid om via de iPhone satelliet-noodoproepen te versturen biedt weinig meerwaarde ten opzichte van 112 in Nederland, zo vindt minister Adriaansens van Economische Zaken. Vorige maand lanceerde Apple "Emergency SOS" via satelliet in de Verenigde Staten en Canada. Deze maand volgen Frankrijk, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Via de feature kunnen eigenaren van een iPhone 14 via satelliet verbinding met hulpdiensten maken wanneer een mobiele of wifi-verbinding niet beschikbaar is. Ook kunnen gebruikers in de Find My-app hun locatie via satelliet delen. Naar aanleiding van berichtgeving over de technologie wilde CDA-Kamerlid Van Dijk weten of de overheid dergelijke technologie niet zou moeten omarmen. "Zaken als de bereikbaarheid van 112 zijn zaken die we vooral op EU-niveau moeten oppakken. Het zou ook niet goed zijn om voorop te lopen bij een nieuwe ontwikkeling die slechts door één leverancier ondersteund wordt, vanwege de marktverstorende effecten daarvan", reageert Adriaansens.

Ze ziet ook weinig meerwaarde in de dienst. "Deze dienst biedt enkel een zeer eenvoudige oplossing voor wie buiten staat, met vrij zicht naar boven. Dus niet gehinderd door gebladerte, steile wanden of bebouwing. Je kunt namelijk enkel via SMS-berichten communiceren. Verder moet je je telefoon met de hand richten op een satelliet gedurende het verzenden of ontvangen van je SMS-bericht. Je telefoon geeft aan welke kant je op moet richten. Tijdens het verzenden moet je de satelliet met je telefoon blijven volgen", aldus de minister. "In dat opzicht verwacht ik niet dat deze dienst echt veel toevoegt aan de bereikbaarheid van 112 in Nederland."

De minister was ook gevraagd hoe ze naar de komst van de dienst aankijkt. "Wij kijken altijd naar nieuwe ontwikkelingen om de bereikbaarheid van hulpdiensten te verbeteren. Maar dat doen we wel vanuit de Nederlandse context. Dus ook rekening houdend met de uitstekende dekking die mobiele netwerken in Nederland hebben, waarbij iedere telefoon via elke provider met de 112-centrale kan bellen, ook als de eigen provider geen dekking heeft op de plek waar men zich bevindt. Op dit moment is moeilijk te zeggen of deze dienst een toegevoegde waarde heeft."

De minister wijst ook naar een ander kenmerk van Emergency SOS. Wanneer hulpdiensten namelijk niet in staat zijn om de berichten te ontvangen gaan die eerst naar een Apple-contactcenter dat vervolgens contact met de hulpdiensten opneemt. "Dat is niet echt handig, nog afgezien van alle privacygevoelige informatie die soms moet worden uitgewisseld. Ook is niet zeker dat deze dienst in alle gevallen volledig gratis blijft voor de gebruikers en alarmcentrale, zoals de Europese regelgeving voorschrijft. Een ander mogelijk nadeel van deze dienst is dat bijvoorbeeld het telefoonnummer niet wordt doorgegeven", aldus Adriaansens.